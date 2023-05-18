18 мая, 18:45
Венгрия — Швеция — 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
Голы: Линдберг — 3 (Теммернес, А. Линдхольм), 1:33 — 0:1. Де ла Росе — 1 (мен., Грундстрем), 5:13 — 0:2. Кишш — 1 (Барталис, Гарат), 7:36 — 1:2. Эверберг — 2 (Лильегрен, Сандин), 17:50 — 1:3. Петерссон — 1 (бол., Теммернес, Раймонд), 24:17 — 1:4. Берггрен — 1 (Раймонд, Лильегрен), 37:37 — 1:5. Де ла Росе — 2 (Серенсен, Теммернес), 38:20 — 1:6. Раймонд — 1 (Карлссон, Теммернес), 48:48 — 1:7.
Вратари: Д. Хорват — Валлстедт.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 9 (9+0+0) — 51 (15+19+17).
Судьи: Сьюэлл, Хунниус.
18 мая. Тампере. Nokia Arena.
Чехия — Словения — 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)
Голы: Верлиц — 1 (Урбас, Грегорц), 7:23 — 0:1. Урбас — 1 (бол., Грегорц, Еглич), 11:49 — 0:2. Кубалик — 4 (бол., Кемпни, Томашек), 38:19 — 1:2. Кубалик — 5 (бол., Томашек, Смейкал), 43:47 — 2:2. Червенка — 2 (Воженилек, Кошталек), 45:00 — 3:2. Кемпни — 2 (Соботка, Кубалик), 51:12 — 4:2. Кубалик — 6 (п.в., Зборжил), 57:49 — 5:2. Флек — 1 (Кемпни, Дворак), 58:56 — 6:2.
Вратари: Веймелка — Грачнар (57:34 — 57:49).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 41 (11+13+17) — 20 (10+7+3).
Судьи: Франнсен, Штольц.
18 мая. Рига. «Арена Рига».
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