Швеция по буллитам обыграла Финляндию и одержала третью победу подряд на ЧМ-2023

Сборная Швеции победила Финляндию в серии буллитов со счетом 2:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2023.

Счет в этой встрече открыли шведы во втором периоде: отличился форвард Оскар Линдберг, а в третьем забил финн Юхо Ламмикко.

В серии буллитов точнее были игроки Швеции: победным стал бросок нападающего «Детройта» Лукаса Раймонда.

Сборная Швеции выиграла три матча из трех на старте ЧМ-2023, а у финнов — второе поражение.

Хоккей

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Швеция — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Линдберг — 2 (Зеттерлунд, Берггрен), 37:17 — 0:1. Ламмикко — 1 (Песонен, Капанен), 46:47 — 1:1.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: Ларми — Лар. Юханссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (8+5+14+1) — 26 (9+11+2+4).

Судьи: Ансонс, Франнсен.

15 мая. Тампере. Nokia Arena. 12039 зрителей