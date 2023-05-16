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16 мая, 18:36

Дания обыграла Австрию, Норвегия победила Словению в групповом турнире ЧМ

Руслан Минаев
Словения — Норвегия — 0:1.
Фото Reuters
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Сборная Дании обыграла Австрию в групповом турнире чемпионата мира — 6:2.

Датчане одержали три победы и занимают второе место в группе A, Австрия с тремя поражениями — на 6-й строчке.

Норвегия с минимальным счетом победила Словению — 1:0.

В группе В, скандинавы одержали первую победу и поднялись на 5-ю строчку. Словенцы потерпели третье поражение и замыкают турнирную таблицу.

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Чемпионат мира

Группа A

Дания — Австрия — 6:2 (1:0, 1:1, 4:1)

Голы: Элерс — 4 (Й.Б. Йенсен, О. Лауридсен), 9:32 — 1:0. Раффль — 2 (бол., Шнайдер, Хайнрих), 27:15 — 1:1. Андерсен — 1 (Огорд), 33:27 — 2:1. Й.Б. Йенсен — 1 (Андерсен, Огорд), 46:37 — 3:1. Шнайдер — 1 (Росси, Майер), 48:40 — 3:2. Н. Йенсен — 1 (бол., М. Лауридсен), 51:46 — 4:2. Лассен — 1 (Андерсен), 53:00 — 5:2. Русселль — 2 (Элерс), 57:03 — 6:2.

Вратари: Дихов — Киккерт.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (8+9+10) — 21 (5+9+7).

Судьи: Фернандес, Хунниус.

16 мая. Тампере. Nokia Arena.

Группа B

Словения — Норвегия — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Гол: Берг-Пеульсен — 1 (Йоханнесен, Ольсен), 14:05 — 0:1.

Вратари: Крошель (58:58 — 59:31, 59:37) — Хаукеланн.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 18 (5+7+6) — 29 (9+12+8).

Судьи: Блоски, Хольм.

16 мая. Рига. «Арена Рига».

Источник: Турнирная таблица ЧМ
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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Австрии по хоккею
Сборная Дании по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
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