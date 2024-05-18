Сборная Швейцарии одержала разгромную победу над Данией

Сегодня, 16:10
Сборная Швейцарии крупно обыграла Данию в матче группового этапа чемпионата мира-2024 — 8:0.
Авторами заброшенных шайбы стали Нико Хишер, Роман Йоси, Кевин Фиала, оформивший дубль, Свен Сентелер, Келвин Туркоф, Кристоф Берчи и Тристан Шервей.
Швейцария набрала 14 очков и возглавила таблицу группы А. Дания занимает пятую строчку (6).
Хоккей
Чемпионат мира
Группа A
Дания — Швейцария — 0:8 (0:2, 0:3, 0:3)
Голы: Хишир — 5 (Фиала, Йоси), 4:10 — 0:1. Йоси — 3, 17:15 — 0:2. Фиала — 2 (бол., Амбюль, Хишир), 20:39 — 0:3. Фиала — 3 (Хишир), 23:58 — 0:4. Сентелер — 2 (Симион), 33:43 — 0:5. Тюркауф — 1 (мен.), 42:49 — 0:6. Берчи — 1 (Шервей, Тюркауф), 45:26 — 0:7. Шервей — 2 (Берчи, Кукан), 54:18 — 0:8.
Вратари: Дихов (Сельдруп, 40:00) — Дженони.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 17 (6+4+7) — 29 (6+15+8).
Судьи: Каукокари, Хрибик.
18 мая. Прага. o2 Arena.