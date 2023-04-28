Дементьев: «Не хотят на ЧМ видеть наши флаги — и не надо»

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал информацию о том, что флаги России и Белоруссии не будут разрешены на чемпионате мира-2023.

— Ситуация складывается так, что у нас нет никаких рычагов влияния на проведение чемпионата мира, — цитирует «РБ Спорт» Дементьева. — Думаю, не надо обращать внимания на все происходящее и даже говорить об этом. Не хотят там видеть наши флаги — и не надо. Но и забывать об этом нельзя. Надо будет вернуться к этому вопросу, когда в наших руках будет сосредоточено больше возможностей для отстаивания своих законных интересов.

— Как вы считаете, нужно ли смотреть чемпионат мира без сборной России?

— Смотреть и следить надо — за новыми именами и новыми тенденциями, за тренерскими решениями. Почему мы должны поддаваться давлению политики и лишать себя удовольствия от игры в хоккей? Уверен, что надо смотреть, быть в курсе событий и готовиться. Рано или поздно мы все равно будем играть против этих хоккеистов и тренеров. Это неизбежно.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).