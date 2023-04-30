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Сегодня, 08:45

Диц, Блэкер, Волк и Сведберг не сыграют за сборную Казахстана на чемпионате мира

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Даррен Диц, форвард «Автомобилиста» Кертис Волк, защитник «Авангарда» Виктор Сведберг и защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер не сыграют за сборную Казахстана на предстоящем чемпионате мира, сообщает Sports.kz.

Канадские и шведские хоккеисты, имея казахстанский паспорт, не отказались от прежнего гражданства.

По законам страны все четыре спортсмена должны быть лишены казахстанского гражданства, после чего они будут считаться легионерами в КХЛ. Раньше паспорт выводил их из-под лимита.

Предстоящее мировое первенство пройдет с 12 по 28 мая в Риге и Тампере. Сборная Казахстана сыграет в столице Латвии.

Источник: https://www.sports.kz/news/dits-bleker-volk-isvedberg-nesyigrayut-zasbornuyu-kazahstana-podrobnosti
Джесси Блэкер
Хоккей
КХЛ
Сборная Казахстана по хоккею
Даррен Диц
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