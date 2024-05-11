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Сегодня, 18:44

Губерниев: «То, как ИИХФ пытается вычеркнуть Россию, кажется смешным и несуразным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, насколько интересен чемпионат мира по хоккею без участия сборной России.

«Без сборной России чемпионат мира значительно менее интересен, для российский публики — вообще не интересен, — цитирует Губерниева «РБ Спорт». — Я болею за то, чтобы победили наши друзья из Казахстана. То, как ИИХФ пытается вычеркнуть Россию и все наши достижения, кажется смешным и несуразным. Теперь оказывается, не сборная России и СССР больше всех выиграли чемпионатов мира, а другие команды».

Турнир проходит в Чехии с 10 по 26 мая. Сборные России и Беларуси не принимают участия из-за отстранения от международных соревнований.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Дмитрий Губерниев
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