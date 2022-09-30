В Госдуме РФ прокомментировали утвержденные ИИХФ принципы возвращения России на международную арену

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал утвержденные Международной федерацией хоккея (ИИХФ) принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену.

«На форуме «Россия — спортивная держава» представители федерации хоккея как раз заявили, что важно начинать с элитного дивизиона, чтобы не проделывать долгий путь по возвращению с низшего, — приводит слова Свищева «РБ Спорт». — Это логичное, правильное решение. Всем хочется играть с командой России, потому что это одна из сильнейших сборных в мире. Никому не будет интересно, если мы станем играть с нехоккейными странами. Так что это решение в интересах мирового хоккея».

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии. 27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате мира 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.