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Сегодня, 15:00

В Госдуме РФ прокомментировали утвержденные ИИХФ принципы возвращения России на международную арену

Карен Саркисян
Корреспондент

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал утвержденные Международной федерацией хоккея (ИИХФ) принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену.

«На форуме «Россия — спортивная держава» представители федерации хоккея как раз заявили, что важно начинать с элитного дивизиона, чтобы не проделывать долгий путь по возвращению с низшего, — приводит слова Свищева «РБ Спорт». — Это логичное, правильное решение. Всем хочется играть с командой России, потому что это одна из сильнейших сборных в мире. Никому не будет интересно, если мы станем играть с нехоккейными странами. Так что это решение в интересах мирового хоккея».

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии. 27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссии отстранены от участия в чемпионате мира 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-svishhev-e-to-logichnoe-reshenie-iihf-vsem-hochetsya-igrat-so-sbornoj-rossii-odnoj-iz-sil-nejshih-v-mire/
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
Дмитрий Свищев
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