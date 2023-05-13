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Сегодня, 12:39

Джиошвили рассказал о перспективах сборной Казахстана на чемпионате мира по хоккею

Виктория Кравченко
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Нападающий команды «Россия 25» и московского «Динамо» Максим Джиошвили заявил, за счет чего сборная Казахстана может успешно выступить на чемпионате мира.

«Мы сыграли с ними всего одну игру, и по ней сложно оценить их реальный уровень. В первом периоде они бежали так, что нам действительно было тяжело, но потом они подсели. Так играют многие команды, и если они будут пользоваться своими моментами в первом периоде, то у них есть все шансы успешно выступить, иначе им будет тяжело, потому что в других командах много мастеровитых игроков. Если будет возможность, конечно, я буду следить за чемпионатом мира», — цитирует Джиошвили ТАСС.

12 мая в финском Тампере и Риге стартовал чемпионат мира. Сборная Казахстана попала в группу B и сыграет против команд Канады, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Словении, Словакии и Латвии. Перед турниром казахстанцы провели матчи против команды «Россия 25» (0:3) и сборной Белоруссии (0:6).

Источник: https://tass.ru/sport/17739567
Максим Джиошвили
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
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