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6 сентября, 15:04

Быков о словах Тардифа: «Нужно не ждать милостыни, а развивать хоккей»

Микеле Антонов

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможном возвращении россиян на международные турниры.

«Надеемся, что у них возобладает какое-то благоразумие. Думаю, так как наши запрашивали достаточно давно какие-то решения, просьбы, в федерации будут реагировать. Надеемся, что нашим ребятам снова откроется возможность принимать участие в соревнованиях на международной арене. Для других сборных это тоже будет интересно. Это дает возможность для эволюции хоккею. В любом случае, какое бы решение не было принято, здесь нужно не ждать милостыни, а самим искать решение, как дальше развивать хоккей», — сказал Быков «СЭ».

Ранее Тардиф сообщил, что полугодовой конгресс ИИХФ рассмотрит вопрос о регламенте возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира в случае допуска.

Хоккеисты сборной России. ИИХФ рассмотрит порядок возвращения сборной России на чемпионат мира
Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Быков
Люк Тардиф
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