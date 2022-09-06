Быков о словах Тардифа: «Нужно не ждать милостыни, а развивать хоккей»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента ИИХФ Люка Тардифа о возможном возвращении россиян на международные турниры.

«Надеемся, что у них возобладает какое-то благоразумие. Думаю, так как наши запрашивали достаточно давно какие-то решения, просьбы, в федерации будут реагировать. Надеемся, что нашим ребятам снова откроется возможность принимать участие в соревнованиях на международной арене. Для других сборных это тоже будет интересно. Это дает возможность для эволюции хоккею. В любом случае, какое бы решение не было принято, здесь нужно не ждать милостыни, а самим искать решение, как дальше развивать хоккей», — сказал Быков «СЭ».

Ранее Тардиф сообщил, что полугодовой конгресс ИИХФ рассмотрит вопрос о регламенте возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира в случае допуска.