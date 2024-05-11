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Сегодня, 11:04

Экс-голкипер сборной Казахстана Житков: «Не знаю, чего ожидать от команды на ЧМ»

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Бывший голкипер сборной Казахстана по хоккею Павел Житков, а ныне спортивный директор «Адмирала» оценил перспективы национальной команды на чемпионате мира в Чехии.

«Если честно, то вообще не знаю, чего ожидать... Думаю, от первой игры будет зависеть. Команды однозначно приехали сильнее, чем были за последние три сезона. Много игроков из НХЛ», — заявил Житков Legalbet.

Чемпионат мира-2024 проходит в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная Казахстана играет в группе В против команд США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши. В первом матче, 11 мая, казахстанцы встретятся с французами.

Источник: Legalbet
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