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Сегодня, 13:42

Экс-защитник сборной Латвии Трибунцовс заявил, что игра с Казахстаном будет интересной

Виктория Кравченко
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Бывший защитник сборной Латвии и «Арыстана» Атварс Трибунцовс рассказал, чего ждет от матча с Казахстаном на чемпионате мира по хоккею в Чехии.

«Игра будет интересной и напряженной. Явного фаворита в этом противостоянии не наблюдаю. По уровню команды равны. Разве что индивидуальное мастерство кого-то из игроков может повлиять на результат матча. В общем, нас ждет интересная и эмоциональная игра. Удачи обеим командам!» — цитирует Трибунцовса Legalbet.kz.

Матч Казахстан — Латвия состоится сегодня, 14 мая. Игра пройдет на «Остравар Арене» в чешской Остраве.

После двух туров команда Казахстана набрала три очка и занимает пятое место в группе B.

Источник: https://legalbet.kz/news/16523206/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
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