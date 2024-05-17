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17 мая, 22:51

Фазель назвал глупостью обвинения в подкупе судьей финала чемпионата мира 2014 года

Виктория Кравченко
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Бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что обвинения финского журналиста Пекки Ялонена в подкупе судьей финального матча чемпионата мира 2014 года между сборными России и Финляндии являются глупостью.

«На самом деле это неудивительно. Просто невероятно, как далеко могут зайти некоторые журналисты! К сожалению, глупости нет предела!» — цитирует Фазеля ТАСС.

25 мая 2014 года сборная России стала победителем чемпионат мира-2014 в Минске, обыграв в финале Финляндию со счетом 5:2. По итогам встречи финны набрали 28 минут штрафного времени, а Россия — 12.

Источник: https://tass.ru/sport/20830969
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Рене Фазель
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