Федерация хоккея США назвала имена 15 игроков НХЛ, которые сыграют за сборную на ЧМ-2024

Федерация хоккея США сообщила, кто из хоккеистов НХЛ сыграет за сборную на ЧМ-2024. В список вошли один голкипер и 14 полевых игроков.

Голкипер Алекс Лайон («Детройт Ред Уингз»);

Защитники: Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Сет Джонс и Алекс Влашич (оба — «Чикаго Блэкхоукс»);

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»), Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»), Джоэль Фараби («Филадельфия Флайерз»), Джонни Годро («Коламбус»), Люк Канин («Сан-Хосе Шаркс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Тревор Зеграс («Анахайм Дакс), Шейн Пинто и Брэди Ткачук (оба — «Оттава Сенаторз»).

Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Российская команда не будет участвовать. В прошлом году победителем чемпионата мира стала сборная Канады.