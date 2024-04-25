Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 10:14

Федерация хоккея США назвала имена 15 игроков НХЛ, которые сыграют за сборную на ЧМ-2024

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Федерация хоккея США сообщила, кто из хоккеистов НХЛ сыграет за сборную на ЧМ-2024. В список вошли один голкипер и 14 полевых игроков.

Голкипер Алекс Лайон («Детройт Ред Уингз»);

Защитники: Люк Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»), Сет Джонс и Алекс Влашич (оба — «Чикаго Блэкхоукс»);

Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»), Коул Кофилд («Монреаль Канадиенс»), Джоэль Фараби («Филадельфия Флайерз»), Джонни Годро («Коламбус»), Люк Канин («Сан-Хосе Шаркс»), Дилан Ларкин («Детройт»), Тревор Зеграс («Анахайм Дакс), Шейн Пинто и Брэди Ткачук (оба — «Оттава Сенаторз»).

Турнир пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая 2024 года. Российская команда не будет участвовать. В прошлом году победителем чемпионата мира стала сборная Канады.

НХЛ
Чемпионат мира по хоккею
Сборная США по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
США выплатят компенсацию пострадавшим по делу экс-врача гимнасток
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра Иванова
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
ОНК сообщила об отсутствии жалоб на условия в СИЗО у замминистра обороны Иванова
Зеленский указал на возможную неоднозначную реакцию на исход конфликта с РФ
Популярное видео
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кожевников: «Сборная Казахстана сможет бороться за бронзу ЧМ-2024»