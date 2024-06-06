Фетисов — о чемпионате мира по хоккею: «Показывать эту вакханалию в России — предательство»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает предательством показ в России чемпионата мира по хоккею, от которого отстранены отечественные игроки.

«Я не смотрел чемпионат мира. Я думаю, это предательство — показывать эту вакханалию здесь, в стране», — приводит РИА Новости слова Фетисова.

Чемпионат мира 2024 года проходил с 10 по 26 мая в Чехии. Победителем турнира стали хозяева, которые в финале обыграли сборную Швейцарии (2:0). Российские хоккеисты отстранены от всех международных турниров с весны 2022 года.

27 мая ИИХФ опубликовала обновленную версию рейтинга сборных, в котором Россия поднялась с третьей на вторую строчку. Позже глава Финского хоккейного союза и член совета ИИХФ Хейкки Хиетанен сообщил, что организация обсудит систему подсчета очков в рейтинге национальных сборных на следующем заседании.