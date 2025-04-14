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14 апреля, 14:10

Фетисов высказался о шансах сборной России по хоккею на победу в чемпионате мира

Микеле Антонов
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о возможном составе сборной России по хоккею.

— Иностранцы в соцсетях восхищаются нашей возможной сборной. По их мнению, если бы наши лучшие хоккеисты участвовали на международной арене, мы могли бы выигрывать чемпионаты мира. Если Овечкин капитан, кто будет с ним на лидирующих позициях?

Мы долгое время не выигрывали чемпионаты мира. Результаты команды зависят не только от Саши Овечкина. От многих составляющих зависят. Другие команды тоже имеют суперзвезд в своем составе. Сейчас, думаю, Никита Кучеров выиграет гонку бомбардиров в этом сезоне. Есть много ребят, которые хорошо играют, — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил «Матч ТВ» об обсуждении проведения матчей сборных России и США по хоккею в Санкт-Петербурге и Вашингтоне.

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Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
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