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Сегодня, 21:59

ФХР опубликовала заявление по продлению отстранения России от соревнований

Мария Гусева
Александр Барабанов — Кирилл Капризов — Вадим Шипачев.
Александр Барабанов — Кирилл Капризов — Вадим Шипачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Федерация хоккея России (ФХР) на официальном сайте опубликовала заявление о решении Международной федерации хоккея (ИИХФ) продлить отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров.

«Формат таких соревнований, как чемпионат мира, предусматривает состязание между сильнейшими спортсменами планеты, без дискриминации по национальному или этническому признаку. Россия — одна из ведущих стран мирового хоккея, входит в число лидеров по победам и медалям на самых престижных международных турнирах.

Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине «безопасности участников» — это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея.

ФХР продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования", — говорится в заявлении.

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.

Источник: ФХР
Хоккей
Сборная России по хоккею
ФХР
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