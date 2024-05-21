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21 мая, 23:39

Швейцария победила Финляндию в матче чемпионата мира

Финляндия — Швейцария.
Фото AFP
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Сборная Швейцарии одержала победу над Финляндией в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1.

У победителей шайбы забросили Кевин Фиала (дубль) и Андреа Глаузер. За финнов отличился Йере Иннала.

Швейцария заняла второе место в итоговой турнирной таблице группы A, набрав 17 очков. Финляндия расположилась на четвертой строчке (10).

В четвертьфинале ЧМ-2024 Швейцария сыграет против Германии, а Финляндия встретится с Швецией.

Чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Швейцария — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Фиала — 5 (Леффель), 25:14 — 0:1. Глаузер — 1 (Нидеррайтер, Фиала), 27:26 — 0:2. Иннала — 2 (бол., Гранлунд, Лехтонен), 37:51 — 1:2. Фиала — 6 (Нидеррайтер), 56:33 — 1:3.

Вратари: Сятери — Шмид.

Штраф: 29 — 4.

Броски: 16 (6+4+6) — 26 (11+10+5).

Судьи: Кэмпбелл, Франо.

21 мая. Прага. o2 Arena
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
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