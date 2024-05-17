Финский журналист заявил, что сборная России подкупила судей в финале чемпионата мира-2014

Финский журналист Пекка Ялонен выразил мнение, что судьи финального матча чемпионата мира по хоккею 2014 года помогали сборной России одержать победу над Финляндией.

«Это была явная взятка. Судьи были подкуплены. Это было возмутительно, я никогда не видел ничего подобного. Были очень явные действия в пользу одной из команд», — цитирует Ялонена Iltalehti.

25 мая 2014 года сборная России стала победителем чемпионат мира-2014 в Минске, обыграв в финале Финляндию со счетом 5:2. По итогам встречи финны набрали 28 минут штрафного времени, а Россия — 12.