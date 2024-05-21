Германия победила Францию и вышла на второе место в группе В

Германия победила Францию в матче групповой стадии чемпионата мира по хоккею-2024 — 6:3. Игра проходила в Остраве.

У немцев в этой встрече дубль оформил Войцех Стаховяк и еще по шайбе забросили Марк Михаэлис, Лукас Кельбль, Лукас Райхел и Максимилиан Кастнер. За французскую команду голы забили Валентин Клеро, Антони Реш и Саша Трей.

Сборная Германии набрала 15 очков за 7 игр и поднялась на второе место в таблице группы В. У Франции 4 очка в 7 встречах и седьмая позиция.

Чемпионат мира

Группа B

Франция — Германия — 3:6 (1:1, 2:3, 0:2)

Голы: Клеро — 1 (Аддамо, Перре), 16:49 — 1:0. Михаелис — 3 (Кахун, Элиз), 19:04 — 1:1. Реш — 1 (Бодон, Шакиашвили), 21:09 — 2:1. Кельбле — 3 (Стаховяк, Петерка), 25:56 — 2:2. Трей — 2 (К. Бозон, Гебей), 26:18 — 3:2. Стаховяк — 1 (Райхель), 31:01 — 3:3. Кастнер — 2 (Михаелис, Шубер), 31:23 — 3:4. Стаховяк — 2, 41:19 — 3:5. Райхель — 3 (бол., Штурм, Пфедерль), 44:50 — 3:6.

Вратари: Папийон (Хунка, 44:50) — Грубауэр.

Штраф: 16 — 29.

Броски: 23 (7+5+11) — 40 (10+20+10).

Судьи: Гронски, Хольм.

21 мая. Острава. Ostravar Arena. 9109 зрителей.