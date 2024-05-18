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18 мая, 23:43

Дубль Гудачека помог сборной Словакии победить Францию в матче чемпионата мира-2024

Владислав Корегин
Игроки сборной Словакии празднуют заброшенную шайбу в ворота Франции.
Фото Reuters
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Сборная Словакии обыграла Францию в матче группового этапа чемпионата мира-2024 — 4:2.

У победившей команды шайбы забросили Павол Регенда, Либор Гудачек, оформивший дубль, и Марио Грман. Соперник ответил голами Саши Трея и Флориана Шакиашвили.

Словакия поднялась на третье место в турнирной таблице группы B, набрав 11 очков. Франция идет 6-й (4).

19 мая словаки сыграют против Латвии, а французы днем позже встретятся со Швецией.

Чемпионат мира

Группа B

Франция — Словакия — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы: Регенда — 1 (Грман, Цингел), 19:56 — 0:1. Гудачек — 4 (Немец, Слафковски), 22:35 — 0:2. Гудачек — 5, 29:56 — 0:3. Трей — 1 (Т. Бозон, Овитю), 35:44 — 1:3. Грман — 1 (Татар, Гудачек), 48:24 — 1:4. Шакиашвили — 1 (Реш), 59:53 — 2:4.

Вратари: Илонен (Папийон, 40:00) — Главай.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (9+9+9) — 24 (5+9+10).

Судьи: Ансонс, Франо.

18 мая. Острава. Ostravar Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
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