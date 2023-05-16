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16 мая, 22:43

Сборная Венгрии в овертайме обыграла Францию

Виталий Косик
Корреспондент
Франция — Венгрия.
Фото AFP
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Сборная Венгрии в овертайме обыграла Францию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 3:2 ОТ.

В основное время в составе венгров отличились Бенце Штипшиц и Вильмош Галло.

За Францию забросили Шарль Бертран и Луи Будон.

Автором победной шайбы в овертайме стал форвард венгерской команды Иштван Барталиш.

Франция располагается на 4-й строчке в группе А. В следующем матче французы сыграют с Финляндией завтра, 17 мая.

Сборная Венгрии находится на 6-м месте с 2 очками за 3 матча. Следующий матч команда проведет со Швецией 18 мая.

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Группа A

Франция — Венгрия — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бертран — 1 (бол., Галле, Реш), 16:28 — 1:0. Штипшиц — 1, 19:40 — 1:1. Бодон — 1 (Бертран, К. Бозон), 29:31 — 2:1. Галло — 1 (Шебек, Кишш), 33:03 — 2:2. Барталис — 1 (Эрдей, Тербоч), 61:22 — 2:3.

Вратари: Илонен — Балиж.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 26 (9+11+5+1) — 21 (6+6+6+3).

Судьи: Лангин, Франнсен.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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