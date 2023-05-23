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Сегодня, 14:34

Сборная Германии обыграла Францию в матче чемпионата мира

Виталий Косик
Корреспондент
Сборная Германии сыграет в плей-офф ЧМ-2023.
Фото AFP
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Сборная Германии одержала победу над Францией в матче группового этапа ЧМ-2023 — 5:0.

За немецкую команду забросили Александер Эль, Фредерик Тиффельс, Джон-Джейсон Петерка, Даниэль Фишбух и Максимилиан Кастнер

Сборная Германии располагается на 4-й строчке в группе А, набрав 12 очков за 7 матчей. Таким образом немецкая команда сыграет в плей-офф турнира.

Французы заняли 6-е место в группе с 4 очками за 7 игр и покидают ЧМ-2023.

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Группа A

Германия — Франция — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Эль — 2 (Стаховяк, Туоми), 3:31 — 1:0. Тиффельс — 1 (Петерка, Кахун), 15:55 — 2:0. Петерка — 4, 22:07 — 3:0. Фишбух — 1 (бол., Висманн, Небельс), 43:51 — 4:0. Кастнер — 1 (бол., Небельс, Висманн), 53:34 — 5:0.

Вратари: Нидербергер — Илонен.

Штраф: 6 — 35.

Броски: 38 (12+11+15) — 13 (4+3+6).

Судьи: Хейккинен, Хюрлиман.

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Сборная Франции по хоккею
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