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Сегодня, 13:20

Германия — Казахстан: смотреть трансляцию матча чемпионата мира 2024

Германия сыграет с Казахстаном в матче группы B ЧМ-2024 17 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты сборной Казахстана.
Фото Reuters
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Сборные Германии и Казахстана сыграют 17 мая в матче группы B чемпионата мира-2024 по хоккею. Встреча пройдет на льду «Ostravar Арены» в чешском городе Острава. Начало — в 17.20 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ЧМ-2024 Германия — Казахстан можно будет на телеканале «Матч Игра». Прямой эфир начнется в 17.15 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния Германии и Казахстана 17 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Казахстанцы располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице группы B с тремя очками. Немцы идут на пятом месте с шестью баллами. Лидером группы B на данный момент является сборная Швеции (12).

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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