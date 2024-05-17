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Сегодня, 19:50

Сборная Германии одержала разгромную победу над Казахстаном в матче чемпионата мира-2024

Артем Королев (слева) и Доминик Кахун в матче между сборными Германии и Казахстана.
Фото Global Look Press
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Сборная Германии разгромила национальную команду Казахстана в матче группового этапа чемпионата мира-2024 — 8:2.

У победившей команды шайбы забросили Максимилиан Зубер, Паркер Туоми, Джон-Джейсон Петерка, Лукас Райхел, оформивший дубль, Лукас Кельбле, Фредерик Тиффельс и Максимилиан Кастнер. Соперник ответил голами Романа Старченко и Артема Королева.

Сборная Германии набрала 9 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы B. Казахстан остался на седьмой строчке (3).

В следующем матче сборная Германии встретится с Польшей 18 мая, а Казахстан днем позже сыграет против США.

Чемпионат мира

Группа B

Германия — Казахстан — 8:2 (2:1, 3:0, 3:1)

Голы: Шубер — 1 (Стаховяк, Петерка), 1:02 — 1:0. Туоми — 2 (Кастнер, Угбекиле), 2:24 — 2:0. Старченко 2 (бол., Рымарев, Панюков), 7:59 — 2:1. Петерка — 3 (Стаховяк, Висманн), 21:11 — 3:1. Райхель — 1 (Пфедерль), 28:29 — 4:1. Кельбле — 2 (Петерка, Стаховяк), 35:17 — 5:1. Райхель — 2 (Петерка, Стаховяк), 50:27 6:1. Королев — 1, 51:52 6:2. Тиффельс — 1 (мен., Бойко, Асетов, Штурм), 54:14 — 7:2. Кастнер — 1 (Эль), 58:34 — 8:2.

Вратари: Грубауэр — Шутов (Бояркин, 21:32).

Штраф: 6 2.

Броски: 35 (9+11+15) 20 (9+7+4).

Судьи: Викман, Хольм.

17 мая. Острава. Ostravar Arena

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