Сборная Германии обыграла Польшу в матче чемпионата мира-2024

Сборная Германии обыграла Польшу в матче группового этапа чемпионата мира-2024 — 4:2.

У немецкой команды авторами заброшенных шайб стали Александр Эль, Джон-Джейсон Петерка, оформивший дубль, и Язин Элиз. Соперник ответил голами Патрика Вайды и Филипа Коморски.

Германия набрала 12 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы B. Польша осталась на восьмой строчке (1).

21 мая немцы сыграет против Франции, а поляки днем ранее встретятся с Казахстаном.

Группа B

Германия — Польша — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Эль — 1 (Кастнер, Туоми), 25:14 — 1:0. Петерка — 4 (буллит), 35:17 — 2:0. Элиз — 2 (Пфедерль, Михаелис), 44:28 — 3:0. Вайда — 1 (Лыщарчик, Дзиубински), 53:13 — 3:1. Коморски — 1 (Костек, Крезолек), 55:19 — 3:2. Петерка — 5 (Райхель), 56:11 — 4:2.

Вратари: Нидербергер — Заболотный.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (10+13+12) — 21 (5+7+9).

Судьи: Викман, Хольм.

8 мая. Острава. Ostravar Arena.