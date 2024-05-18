Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 19:45

Сборная Германии обыграла Польшу в матче чемпионата мира-2024

Игроки сборной Германии празднуют заброшенную шайбу в ворота Польши.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Сборная Германии обыграла Польшу в матче группового этапа чемпионата мира-2024 — 4:2.

У немецкой команды авторами заброшенных шайб стали Александр Эль, Джон-Джейсон Петерка, оформивший дубль, и Язин Элиз. Соперник ответил голами Патрика Вайды и Филипа Коморски.

Германия набрала 12 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице группы B. Польша осталась на восьмой строчке (1).

21 мая немцы сыграет против Франции, а поляки днем ранее встретятся с Казахстаном.

Группа B

Германия — Польша — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Эль — 1 (Кастнер, Туоми), 25:14 — 1:0. Петерка — 4 (буллит), 35:17 — 2:0. Элиз — 2 (Пфедерль, Михаелис), 44:28 — 3:0. Вайда — 1 (Лыщарчик, Дзиубински), 53:13 — 3:1. Коморски — 1 (Костек, Крезолек), 55:19 — 3:2. Петерка — 5 (Райхель), 56:11 — 4:2.

Вратари: Нидербергер — Заболотный.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (10+13+12) — 21 (5+7+9).

Судьи: Викман, Хольм.

8 мая. Острава. Ostravar Arena.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная Польши по хоккею
0
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
«Динамо» находится в четырех очках от чемпионства
СМИ сообщили о запуске дрона с флагом РФ над Рейхстагом в День Победы
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Во Франции указали на взрывной рост российской экономики
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Сборная Канады одержала волевую победу над Финляндией в матче чемпионата мира-2024

Канада победила Финляндию, Латвия уступила Швеции: расписание и результаты матчей чемпионата мира 18 мая