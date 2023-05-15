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15 мая, 18:38

Сборная США обыграла Германию в матче группового этапа ЧМ-2023

Игнат Заздравин
Корреспондент
Германия — США.
Фото Reuters
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Сборная США одержала победу над Германией в матче группы А чемпионата мира 2023 года — 3:2.

Победную шайбу в третьем периоде забросил Мэтт Коронато. Еще по голу на счету Шона Фаррелла и Ронни Аттарда. За немцев отличились Самуэль Сорамиес и Джастин Шюц.

Сборная США с 9 очками возглавила группу А. Германия, не набравшая очков, идет предпоследней в группе.

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Чемпионат мира

Группа A

Германия — США — 2:3 (0:0, 2:1, 2:3)

Голы: Аттард — 1 (Эйссимонт, Тайнан), 25:39 — 0:1. Сорамиес — 1 (мен., М. Мюллер, Зайдер), 30:23 — 1:1. Шюц — 1 (Туоми), 39:55 — 2:1. Фаррелл — 1 (Хатсон), 45:58 — 2:2. Коронато — 1 (бол., Перунович, Тайнан), 54:50 — 2:3.

Вратари: Нидербергер (57:52) — Десмит.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (12+13+7) — 26 (4+13+9).

Судьи: Бьерк, Каукокари.

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Германии по хоккею
Сборная США по хоккею
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