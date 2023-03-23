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Сегодня, 14:49

Глава Федерации хоккея Белоруссии: «На ЧМ должны играть сильнейшие спортсмены вне зависимости от национальности»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович отреагировал на решение Международной федерации хоккея о продлении отстранения российских и белорусских команды от участия в международных соревнованиях.

«Полностью поддерживаю мнение российских коллег, что на чемпионате мира должны играть сильнейшие спортсмены вне зависимости от их национальной принадлежности. Надеюсь, однажды этот подход все же вернется в мировой спорт», — приводит слова Богдановича РИА «Новости».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. 22 марта организация продлила отстранение на сезон-2023/24.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230323/khokkey-1860073293.html
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