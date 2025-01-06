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Тардиф — о снятии санкций с российского хоккея: «Нужно будет принять правила ИИХФ»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возвращении российского хоккея на международную арену.

«Олимпийский комитет России до сих пор находится в состоянии отстранения. Моя точная цитата: «Я надеюсь, что Россия и Белоруссия скоро вернутся к нам, потому что это будет означать окончание СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Прим. «СЭ»). И это упростит возвращение.

Что касается ИИХФ, то организация не хочет рисковать соревнованиями под ее эгидой. Российской стороне также нужно будет принять наши правила. Напомню, что до сих пор идет разбирательство по поводу международного трансфера (по делу голкипера Ивана Федотова. — Прим. «СЭ»). Российской федерации нужно будет сделать свою часть работы», — сказал Тардиф «СЭ».

8 мая 2024 года дисциплинарный комитет ИИХФ оштрафовал ФХР на 1 миллион швейцарских франков. Игру Федотова за ЦСКА при действующем контракте с «Филадельфией» в НХЛ сочли нарушением правил международных переходов.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Решение могут пересмотреть в феврале-марте на очередном совете организации.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

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