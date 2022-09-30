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Дементьев: «Приветствую решение ИИХФ. Россия должна играть только в высших дивизионах»

Дементьев прокомментировал утвержденные ИИХФ принципы возвращения России на международную арену
Карен Саркисян
Корреспондент

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал утвержденные Международной федерацией хоккея (ИИХФ) принципы возвращения России и Белоруссии на международную арену.

«Я приветствую такое решение конгресса ИИХФ, только возникает вопрос: после снятия каких санкций сборная России сможет продолжить играть в высшем дивизионе — международных или исключительно хоккейных? А так все по делу. Мы уже говорили ранее, что Россия и Белоруссия должны играть только в высших дивизионах», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии. 27 мая стало известно, что сборные России и Белоруссия отстранены от участия в чемпионате мира 2023 года. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-dement-ev-esli-e-nergeticheskij-krizis-v-evrope-prodlitsya-dol-she-to-kto-budet-igrat-v-hokkej/
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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В Госдуме РФ прокомментировали утвержденные ИИХФ принципы возвращения России на международную арену

Третьяк считает, что российским хоккеистам было бы несолидно играть в низших дивизионах ЧМ