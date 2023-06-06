Игрок сборной Казахстана по следж-хоккею: «Если бы Россия участвовала в ЧМ, то сто процентов заняла бы 1-е место»

Форвард сборной Казахстана Куат Карипбаев по следж-хоккею прокомментировал «СЭ» участие команды в Кубке Континента и поражение от сборной России-1 (0:8)

— С великолепными эмоциями второй раз приезжаем в Сочи на чемпионат. Все очень здорово. Спасибо организаторам за турнир. По игре мы немного прибавили, но сборная России играет очень здорово. Если мы Россия участвовала в чемпионате мира в пуле «А», то сто процентов заняла бы первое место. Наш прогресс пришел за счет тренировок. Мы участвовали в чемпионате мира в пуле «В» — это хороший опыт для нас. В марте ездили в Омск. Потихоньку набираем опыт.