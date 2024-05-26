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Сегодня, 10:40

Капитан сборной Швеции Карлссон: «Чехи были морально сильнее нас»

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Капитан сборной Швеции Эрик Карлссон прокомментировал поражение от национальной команды Чехии (3:7) в полуфинале чемпионата мира-2024.

«Морально они были немного сильнее нас. Мы позволили этому зайти слишком далеко, они реализовали практически все свои шансы. На протяжении всего турнира мы говорили, что не должно иметь значения, что происходит вокруг нас или что делают другие, мы должны были сосредоточиться на своей игре. Мы можем у них поучиться, но конечно, сейчас мы опустошены», — цитирует Карлссона Hockey Sverige.

В финале чемпионата мира сборная Чехии сыграет против Швейцарии. Бронзовые медали турнира оспорят команды Швеции и Канады. Оба противостояния пройдут 26 мая.

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