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6 сентября, 12:32

ИИХФ рассмотрит порядок возвращения сборной России на чемпионат мира

Мария Гусева
Хоккеисты сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что полугодовой конгресс ИИХФ рассмотрит вопрос о регламенте возвращения сборных России и Белоруссии на чемпионат мира в случае допуска.

«На данный момент никакого решения нет. Координационный комитет ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Белоруссии, если оно состоится в следующем году или позже. Все это будет представлено совету ИИХФ до полугодового конгресса в конце месяца. Решение будет принято во время конгресса», — цитирует ТАСС Тардифа.

В феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Команды пропустили чемпионат мира 2022 года, который проходил в Финляндии.

Полугодовой конгресс ИИХФ пройдет в Белеке (Турция) с 29 сентября по 1 октября.

Источник: https://tass.ru/sport/15663563
Хоккей
Сборная России по хоккею
Люк Тардиф
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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