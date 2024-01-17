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Сегодня, 12:23

ИИХФ разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет

Виктория Кравченко
ИИХФ разрешила сборной Израиля участвовать в третьем дивизионе ЧМ-2024 до 20 лет.
Фото Global Look Press
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) позволила сборной Израиля выступить на молодежном первенстве мира в третьем дивизионе (игроки не старше 20 лет). Турнир пройдет в 2024 году в Болгарии, информирует официальный сайт организации.

В релизе говорится, что ИИХФ получила гарантии безопасности от министерства спорта Болгарии и местного олимпийского комитета, необходимые для того, чтобы позволить команде Израиля выступить на турнире.

Соревнования пройдут в Софии с 22 по 29 января.

Ранее ИИХФ отстранила команду Израиля от турниров под эгидой организации из соображений безопасности. Решение влияет только на участие израильтян в чемпионате мира по хоккею среди игроков до 20 лет, который стартует 22 января. Изначально мероприятие должно было пройти в Израиле, но было перенесено в Болгарию.

15 января в Израиле заявили о желании провести хоккейные матчи с участием россиян и белорусов.
Источник: https://www.iihf.com/en/news/57764/israeli_national_team_allowed_to_compete_in_upcomi
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