Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 15:14

ИИХФ сделала заявление о решении по недопуску России к ЧМ-2026

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Международная федерация хоккея (ИИХФ) выступила с заявлением о решении по недопуску сборных России и Белоруссии к чемпионату мира-2026.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ИИХФ, организация примет решение по допуску российских и белорусских национальных команд на сезон-2026/27 в мае 2026 года.

«По итогам своего последнего заседания, состоявшегося сегодня утром, Совет ИИХФ считает, что возвращение национальных и клубных сборных России и Белоруссии на чемпионаты в сезоне-2025/26 пока небезопасно. Поскольку нынешние условия не позволяют выполнить необходимые требования для организации турниров, гарантирующих безопасность всех участников, ИИХФ должен сохранить текущий статус до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в швейцарских Цюрихе и Фрибурге с 15 по 31 мая.

Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: РИА Новости
6
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
Норвежские спортсмены не стремятся выступить на Олимпиаде-2026
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Россию снова не пустили на чемпионат мира. Оптимизм есть, но сдержанный
«РИА Новости»: МОК примет решение по сборной России на Олимпиаде-2026 после выборов президента
«Мы будем оспаривать это решение в суде». ИИХФ не пустила Россию на ЧМ-2026
Фетисов о решении ИИХФ продлить отстранение России: «Кто-то ожидал другого?»
ФХР — о недопуске сборной России на ЧМ-2026: «Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего»
ИИХФ не допустила сборную России до участия в чемпионате мира 2026 года
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя