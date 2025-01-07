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Сегодня, 11:09

ИИХФ вынесет решение по участию россиян на чемпионате мира 2026 года в начале февраля

Камила Абдурахманова
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Глава международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что организация в начале февраля вынесет решение о том, выступят ли сборные России и Белоруссии на чемпионате мира 2026 года.

«Решение по участию на чемпионате мира 2026 года в Швейцарии ИИХФ вынесет в начале февраля.

Что касается участия россиян на Олимпиаде, то решение будет выносить Международный олимпийский комитет, учитывая, что Олимпийский комитет России отстранен. Когда это будет, я не знаю», — рассказал Тардиф ТАСС.

С февраля 2022-го российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях.

Источник: ТАСС
Люк Тардиф
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