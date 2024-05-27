Плющев назвал заслуженной победу Чехии на ЧМ по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от финала чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Чехии одержала победу над Швейцарией (2:0).

«Чехи смогли выиграть домашний чемпионат мира. Они действовали в финале очень внимательно и аккуратно у своих ворот, а также максимально извлекли пользу из моментов, возникавших в атаке. В принципе финал получился напряженным с обоюдоострой игрой. Но чехи были агрессивнее в атаке и острее в завершении, а также спокойнее у своих ворот. Я думаю, они заслуженно победили», — сказал Плющев «СЭ».

Чехия выиграла чемпионат мира впервые с 2010 года — тогда команда в решающем матче обыграла сборную России. Всего коллектив 6 раз становился победителем турнира.

Денис Сафронов