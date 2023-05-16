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16 мая, 23:15

Каменев заявил, что его не интересует ЧМ по хоккею без сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Василий Каменев, бронзовый призер чемпионата СССР в составе московского «Спартака» и СКА, заявил, что чемпионат мира по хоккею, который проходит сейчас в Риге и Тампере, не представляет интереса без сборной России.

«Смотрю ли матчи чемпионата мира? Если только придешь с работы, что-то показывают, немножко погляжу. Вообще неинтересно. Кто там с кем играет, кого там канадцы обыграли — по барабану. Нет никакого желания за этим наблюдать. Только, говорю, если придешь домой перекусить, включишь телевизор, чтобы узнать, что там у нас по спорту? Шведы с финнами играют на чемпионате мира, смотрю. Счет узнал — и все. Когда сборная России играет смотрю. Таблицу изучаю, смотрю, как там чего, с кем дальше будем играть, на кого лучше выйти в плей-офф. Сейчас нет интереса — разве что узнать, кто выиграет финал и станет чемпионом», — приводит слова Каменева «РБ Спорт».

ЧМ-2023 проходит в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Российские хоккеисты не принимают участия в турнире. Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-kamenev-chempionat-mira-po-hokkeyu-bez-sbornoj-rossii-mne-po-barabanu/
Чемпионат мира по хоккею
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