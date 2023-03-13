Каменский назвал неполноценным чемпионат мира по хоккею без сборной России

Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что сборная России по хоккею может вернуться на чемпионат мира в 2024 году.

«Все заинтересованы, чтобы наша сборная и национальная команда Беларуси вернулись на международную арену. Без этих соборных чемпионат неполноценный и те медали, которые завоюют страны на ближайших соревнованиях без наших национальных команд будут неполноценными. Думаю, что все решится на ближайшем чемпионате мира. Там будет проходить конгресс, и нам нужно со своей стороны поработать и постараться вернуться на международную арену до конца, безо всяких запятых. Почему канадцы с американцами за возвращение нашей сборной на чемпионат мира, а чехи, шведы, финны и прибалтийские страны против? Интерес к этому соревнованию без нас пропадает. У России самая большая армия болельщиков, и самые лучшие игры проходят между канадцами, американцами и нами», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

IIHF отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года на фоне ситуации в Украине. Также организация отобрала у России право проведения ЧМ в Санкт-Петербурге и МЧМ, который должны были принять Омск и Новосибирск.