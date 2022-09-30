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Сегодня, 13:53

Каменский прокомментировал новость о том, что Россия после санкций будет в высшем дивизионе ЧМ по хоккею

Виктория Кравченко
Валерий Каменский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Каменский назвал ожидаемым то, что Россия после санкций Международной федерации хоккея (IIHF) может оказаться в высшем дивизионе чемпионата мира по хоккею.

«Естественно, я ожидал этого. Уровень хоккея в России — один из самых высоких в мире. Об этом и речи не могло быть.

Если есть разногласия, то возникают сомнения. Но большинство здравомыслящих людей понимают, что без России хоккей, всемирный хоккей гаснет. На Россию ходят болельщики из разных стран смотреть. Да и вообще сборная располагается на первых местах в рейтинге», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

В пятницу, 30 сентября, конгресс ИИХФ утвердил принципы возвращения сборных России и Белоруссии на международную арену. 98 членов конгресса проголосовали за возвращение команд, 10 — против, 11 — воздержались.

Сборные начнут выступать на чемпионатах мира с высшего дивизиона — речь идет о национальных, молодежных и юниорских командах. Когда именно Россия и Белоруссия примут участие в чемпионатах мира, будет решено отдельно.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/hockey/10316894-kamenskij-bolshinstvo-zdravomyslyaschih-lyudej-ponimayut-chto-bez-rossii-vsemirnyj-hokkej-gasnet.html
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Валерий Каменский
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