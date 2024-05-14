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14 мая, 23:46

Канада в овертайме одолела Австрию на чемпионате мира

Руслан Минаев
Хоккеисты сборной Канады.
Фото Reuters
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Сборная Канады победила Австрию в овертайме матча группового турнира чемпионата мира — 7:6 ОТ.

У канадцев голы забили Дилан Козенс, Кайден Гюле, Боуэн Байрем, Джаред Макканн, Коннор Бедард и Пьер-Люк Дюбуа. Победную шайбу в овертайме забросил Джон Таварес.

У австрийцев отметились Бенджамин Нисснер, Бенджамин Баумгартнер, Питер Шнайдер (дубль), Доминик Цвергер и Марко Росси. Европейская команда забросила 5 шайб в третьем периоде, отыгравшись со счета 1:6.

Канада одержала третью победу на чемпионате мира в Чехии и возглавляет группу А — 8 очков. Австрия потерпела третье поражение — 1 очко и предпоследнее место.

Чемпионат мира

Группа A

Канада — Австрия — 7:6 ОТ (3:1, 3:0, 0:5, 1:0)

Голы: Козенс — 2 (Манджапане, Гуле), 6:34 — 1:0. Гуле — 1 (Таварес, Хагель), 9:21 — 2:0. Нисснер — 1 (М. Хубер, Раффль), 10:11 — 2:1. Байрам — 1 (Зеллвегер), 13:29 — 3:1. Маккэн — 1 (Бантинг), 22:57 — 4:1. Бедард — 5 (Гюнтер, Парэйко), 29:32 — 5:1. Дюбуа — 2 (Хагель, Пауэр), 37:56 — 6:1. Баумгартнер — 2 (Шнайдер), 43:14 — 6:2. Шнайдер — 1 (Цвергер, Вольф), 44:08 — 6:3. Цвергер — 1 (Никль), 50:41 — 6:4. Шнайдер — 2 (Цвергер, Росси), 55:56 — 6:5. Росси — 1, 59:11 — 6:6. Таварес — 1 (Дюбуа), 60:15 — 7:6.

Вратари: Биннингтон — Мадленер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 49 (13+22+13+1) — 21 (6+6+9+0).

Судьи: Ансонс, Хейккинен.

14 мая. Прага. o2 Arena.

Источник: Таблица чемпионата мира
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Австрии по хоккею
Сборная Канады по хоккею
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