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Сегодня, 13:20

Канада — Чехия: смотреть трансляцию матча чемпионата мира по хоккею

Канада сыграет с Чехией в матче группы А ЧМ-2024 21 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь сборной Канады Джордан Биннингтон.
Джордан Биннингтон.
Фото Reuters
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Сборная Канады встретится с Чехией в матче группы А чемпионата мира-2024 по хоккею 21 мая. Игра пройдет в Праге на льду «О2 Арены». Начало — в 17.20 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ЧМ-2024 Канада — Чехия можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 17.15 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния канадцев и чехов 21 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Канада лидирует в турнирной таблице группы А с 17 очками. Чехия идет на второй строчке с 15 баллами.

Ранее, 18 мая, сборная Чехии обыграла Великобританию со счетом 4:1, а 19 мая канадцы победили Швейцарию (3:2).

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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