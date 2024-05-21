Канада сыграет с Чехией в матче группы А ЧМ-2024 21 мая

Сборная Канады встретится с Чехией в матче группы А чемпионата мира-2024 по хоккею 21 мая. Игра пройдет в Праге на льду «О2 Арены». Начало — в 17.20 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча ЧМ-2024 Канада — Чехия можно будет на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 17.15 мск. Следите за ключевыми событиями противостояния канадцев и чехов 21 мая с помощью матч-центра «СЭ».

Канада лидирует в турнирной таблице группы А с 17 очками. Чехия идет на второй строчке с 15 баллами.

Ранее, 18 мая, сборная Чехии обыграла Великобританию со счетом 4:1, а 19 мая канадцы победили Швейцарию (3:2).

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