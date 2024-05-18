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Сегодня, 19:42

Сборная Канады одержала волевую победу над Финляндией в матче чемпионата мира-2024

Джордан Биннингтон (слева) и Ессе Пульюярви в матче между сборными Канады и Финляндии.
Фото Global Look Press
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Сборная Канады победила Финляндию в матче группового этапа чемпионата мира-2024 со счетом 4:3.

У канадцев отличились Дилан Козенс, Брендон Танев, Оуэн Пауэр и Брэндон Хэгел. Финны ответили голами Ессе Пульюярви, оформившего дубль, и Валттери Пуустинена.

Сборная Канады поднялась на второе место в турнирной таблице группы A, набрав 14 очков. Финляндия осталась на 4-й строчке (7).

В следующем матче канадцы встретятся со Швейцарией 19 мая, а сборная Финляндии днем позже сыграет против Дании.

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