Канада сыграет с Финляндией в матче группы А ЧМ-2024 18 мая

Сборная Канады в рамках групповой стадии чемпионата мира по хоккею в Чехии в субботу, 18 мая, сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет на многофункциональной арене «О2? Arena» в Праге (Чехия). Начало — в 17.20 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра», начало прямого эфира — в 17:15 (по московскому времени). Ключевые события встречи Канада — Финляндия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Канада набрала в четырех матчах 11 очков и занимает вторую строчку в группе A. В активе финнов 7 очков, сборная располагается на четвертом месте.

Финны выиграли у североамериканцев 7 матчей из последних 10, в том числе один из финалов чемпионата мира.

Чемпионат мира стартовал 10 мая и завершится 26 мая. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. В нем принимают участие 16 национальных команд.

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