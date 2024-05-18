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Сегодня, 14:20

Канада — Финляндия: смотреть трансляцию матча ЧМ по хоккею 2024

Канада сыграет с Финляндией в матче группы А ЧМ-2024 18 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Канады по хоккею.
Фото Global Look Press
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Сборная Канады в рамках групповой стадии чемпионата мира по хоккею в Чехии в субботу, 18 мая, сыграет с командой Финляндии. Встреча пройдет на многофункциональной арене «О2? Arena» в Праге (Чехия). Начало — в 17.20 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра», начало прямого эфира — в 17:15 (по московскому времени). Ключевые события встречи Канада — Финляндия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Канада набрала в четырех матчах 11 очков и занимает вторую строчку в группе A. В активе финнов 7 очков, сборная располагается на четвертом месте.

Финны выиграли у североамериканцев 7 матчей из последних 10, в том числе один из финалов чемпионата мира.

Чемпионат мира стартовал 10 мая и завершится 26 мая. Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. В нем принимают участие 16 национальных команд.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой: таблицы, календарь, статистика, новости и статьи, фото и видео, стадионы и тренеры

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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Канада — Финляндия, Латвия — Швеция: расписание и результаты матчей чемпионата мира 18 мая