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Сегодня, 16:47

Сборная Канады одержала волевую победу над Латвией и вышла в финал чемпионата мира

Виталий Косик
Корреспондент
Сборная Канады вышла в финал ЧМ-2023.
Фото AFP
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Сборная Канады одержала победу над Латвией в полуфинальном матче чемпионата мира-2023 по хоккею — 4:2.

Счет в матче открыл форвард латвийской команды Данс Локмелис. Во втором периоде канадцы отыграли одну шайбу, ее автором стал Самуэль Блэз.

Позже нападающий сборной Латвии Рудольфс Балцерс вновь вывел свою команду вперед.

В третьем периоде канадцы забросили три безответные шайбы, их авторами стали Джек Куинн, Адам Фантилли и Скотт Лотон.

Сборная Канада вышла в финал чемпионата мира-2023, где сыграет с победителем второго полуфинального матча США — Германия.

Хоккей

Чемпионат мира

1/2 финала

Канада — Латвия — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Локмелис — 2 (Рих. Букартс, Зиле), 8:18 — 0:1. Блэй — 4 (Кребс, Миддлтон), 35:32 — 1:1. Балцерс — 2, 36:38 — 1:2. Куинн — 2 (Крауз, Лотон), 40:45 — 2:2. Фантилли — 1 (Лучич, Бэррон), 48:56 — 3:2. Лотон — 2 (п.в.), 59:17 — 4:2.

Вратари: Монтембо — Силов (59:06 — 59:17, 59:40).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 36 (9+16+11) — 22 (7+6+9).

Судьи: Каукокари, Макфарлейн.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
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