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Сегодня, 17:20

Канада — Швейцария: смотреть трансляцию матча 1/2 финала чемпионата мира 2024

Полуфинал ЧМ-2024 по хоккею Канада — Швейцария пройдет 25 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Канады по хоккею.
Фото Global Look Press
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Матч 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по хоккею-2024 Канада — Швейцария пройдет в субботу, 25 мая. Встреча пройдет на «Арене О2» в Праге. Начало игры — в 19:20 по московскому времени.

Ключевые события матча 1/2 финала чемпионата мира будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть видеотрансляция игры можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Команды уже встречались в рамках чемпионата мира по хоккею-2024: на групповом этапе канадцы победили со счетом 3:2.

В 1/4 финала Канада разгромила сборную Словакии со счетом 6:3. Швейцария в четвертьфинале выиграла у сборной Германии — 3:1

Чемпионат мира по хоккею 2024: последние новости, расписание матчей и статистика

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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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