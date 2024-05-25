Матч 1/2 финала плей-офф чемпионата мира по хоккею-2024 Канада — Швейцария пройдет в субботу, 25 мая. Встреча пройдет на «Арене О2» в Праге. Начало игры — в 19:20 по московскому времени.

Ключевые события матча 1/2 финала чемпионата мира будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». В прямом эфире смотреть видеотрансляция игры можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru.

Команды уже встречались в рамках чемпионата мира по хоккею-2024: на групповом этапе канадцы победили со счетом 3:2.

В 1/4 финала Канада разгромила сборную Словакии со счетом 6:3. Швейцария в четвертьфинале выиграла у сборной Германии — 3:1

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