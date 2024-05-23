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Сегодня, 13:20

Канада — Словакия: смотреть трансляцию матча плей-офф чемпионата мира

Канада и Словакия сыграют в четвертьфинале чемпионата мира-2024 по хоккею 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Коннор Бедард (сборная Канады).
Фото Global Look Press
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Сборные Канады и Словакии сыграют в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата мира-2024 по хоккею в четверг, 23 мая. Игра пройдет на многофункциональной арене «O2 Арена» в Праге (Чехия). Начало — в 17.20 по московскому времени.

Ключевые события встречи Канада — Словакия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию матча бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 17.15 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат мира-2024 по хоккею стартовал 10 мая и завершится 26 мая.

ЧМ-2024 по хоккею: новости и результаты матчей, турнирные таблицы и календарь игр, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ»

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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