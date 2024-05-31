Канарейкин заявил, что ему интересно посмотреть на игроков НХЛ на чемпионате мира

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин оценил тенденции развития современного хоккея.

«Сейчас у всех сборных есть хорошая физика, в команде много атлетов. Сейчас у игроков на площадке мало времени для обдумывания своего хода. В современном хоккее надо быстро принимать решения. Конечно, интересно посмотреть, что из себя представляют игроки КХЛ на чемпионате мира», — сказал Канарейкин Liveresult.

Напомним, в финале чемпионата мира сошлись сборные Швейцарии и Чехии, для которой турнир был домашним. Хозяева одержали победу со счетом 2:0.