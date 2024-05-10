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Сегодня, 14:15

Капитан «Торонто» Таварес сыграет за сборную Канады на чемпионате мира-2024

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Капитан «Торонто» Джон Таварес пополнит состав сборной Канады на чемпионате мира-2024 в Чехии, сообщает журналист Даррен Дрегер.

В регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона 33-летний нападающий провел 80 матчей, в которых забросил 29 шайб и отдал 36 результативных передач. В плей-офф канадец записал на свой счет два очка (1+1) в семи играх.

Таварес ни разу не становился призером мировых первенств. При этом хоккеист является победителем Олимпиады и Кубка мира в национальной сборной.

Хоккеисты сборной Канады являются действующими чемпионами мира. Чемпионат мира-2024 по хоккею: участники, расписание и где смотреть

У «кленовых листьев» осталось одно свободное место в заявке на ЧМ-2024. Ранее сообщалось, что в состав может быть включен форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш либо нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Чемпионат мира-2024 пройдет с 10 по 26 мая в Праге и Остраве.

Джон Таварес
Хоккей
Сборная Канады по хоккею
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