Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 15:33

Сборная Казахстана начала чемпионат мира-2024 с победы, обыграв Францию

Казахстан — Франция.
Фото AFP
Telegram Дзен

В субботу, 11 мая, на чемпионате мира-2024 в Чехии сборная Казахстана обыграла национальную команду Франции со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Роман Старченко (4-я минута), Максим Мухаметов (8) и Кирилл Савицкий (38). У французов отличился Энцо Кантагалло (3).

Казахстан набрал три очка и переместился на третье место в таблице группы B. Франция занимает седьмую строчку при отсутствии баллов.

В следующей встрече Казахстан сыграет со Словакией, а Франция проведет матч с Латвией. Оба противостояния состоятся 12 мая.

Чемпионат мира

Группа B

Франция — Казахстан — 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Голы: Кантальо — 1 (Бодон, Реш), 2:00 — 1:0. Старченко — 1 (Рымарев), 3:06 — 1:1. Мухаметов — 1 (бол., Орехов, Савицкий), 7:30 — 1:2. Савицкий — 1 (мен.), 37:47 — 1:3.

Вратари: Илонен (57:09) — Шутов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (8+11+10) — 24 (12+8+4).

Судьи: Кэмпбелл, Черриг.

11 мая. Острава. Ostravar Arena. 9019 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2024/
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Франции по хоккею
Обсудить
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Килиан Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по окончании сезона
Чехия лишила российских гребцов возможности отобраться на Олимпиаду
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Новый шедевр Задорова, Тарасенко в топ-5 русских снайперов и шоу двух актеров от «Эдмонтона». Что произошло в Кубке Стэнли 11 мая
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Плющев: «ИИХФ в любом случае будет принижать заслуги советского и российского хоккея»

Дубль Бедарда помог сборной Канады обыграть Великобританию на чемпионате мира-2024